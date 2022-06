Qualche giorno fa abbiamo appreso che Ezra Miller ha ricevuto l’accusa di aver “manipolato” e “fornito droga” a una minorenne.

I genitori della ora diciottenne Tokata Iron Eyes hanno infatti mandato una richiesta formale a un giudice per un ordine di protezione nei confronti della loro figlia.

Come riportato dal LA Times, il giudice ha approvato l’istruttoria ma “il Tribunale non riesce a localizzare o contattare Miller“. Un’udienza è stata fissata al 12 luglio, ma ora come ora non è chiaro se Tokata e Miller presenzieranno.

L’interprete di Flash nei film dell’Universo DC ha poi pubblicato una serie di meme e post sul suo profilo Instagram prima di cancellare tutto e rinunciare alla sua presenza sui social.

The Direct ha salvato alcuni dei post in questione, come vi riportiamo a seguire, con cui Miller ironizzava sulla irreperibilità: “Non puoi toccarmi, sono in un altro universo“, “Messaggio da un’altra dimensione“.