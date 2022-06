Dopo un silenzio di diverse settimane,torna nell’occhio del ciclone. I genitori della diciottenne Tokata Iron Eyes hanno infatti mandato una richiesta formale a un giudice per un ordine di protezione nei confronti della loro figlia.

“Ezra usa violenza, minacce, intimidazione, paura, paranoia e droga per tenere la giovane Tokata sotto il suo controllo” si legge nell’accusa.

I due genitori sostengono che Miller e Tokata si siano incontrati alla Standing Rock Reservation in Dakota del Nord quando la ragazza aveva solamente 12 anni. Tra i due nacque un rapporto sempre più profondo, tant’è che l’attore portò la ragazza sul set di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, per poi accompagnarla in altri viaggi a New York, alle Hawaii e in giro per la California.

I genitori sostengono che Miller abbia procurato alcol, marijuana e LSD alla ragazza quando era ancora minorenne, e di averla manipolata.

Un’udienza è stata fissata il mese prossimo, ma intanto Tokata Iron Eyes, attivista sin dall’età di 9 anni, ha voluto rilasciare una dichiarazione su Instagram in cui ha difeso Ezra Miller, che ha ringraziato per il “sostegno e la protezione” durante i momenti più bui.

Ha poi definito suo padre “transfobico” per non aver accettato la sua identità:

Mi rendo conto solo ora della manipolazione emotiva e psicologica a cui sono stata sottoposta mentre vivevo con i miei genitori.

Ha concluso definendo “non necessario” e “spreco di tempo e risorse” un eventuale intervento della polizia.