TMZ è riuscito a ottenere il video della body cam della polizia relativo al primo dei due arresti diavvenuti nelle settimane scorse alle Hawaii.

Il filmato aiuta anche a comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. Nella parte iniziale del video, censurata per motivi di privacy, sentiamo gli agenti discutere con il cliente del bar che, mentre stava giocando a freccette, è stato aggredito, anche a suon di sputi, da Ezra Miller.

La star di Animali fantastici e The Flash non capisce, lì per lì, che sarebbe stato lui a finire in manette, ma poi, nel momento in cui viene accompagnato fuori dal locale, dapprima afferma di aver cominciato a riprendere anche lui quello che accadeva perché “Mi filmo quando vengo assalito per la crypto arte NFT”. Quando realizza che i poliziotti stavano arrestando lui, Ezra Miller si fa più aggressivo e comincia a urlare verso gli agenti domandando i loro nomi e il numero dei loro badge.

Potete trovare il filmato sulle pagine di TMZ

Giusto un paio di giorni fa segnalavamo l’indiscrezione secondo la quale la Warner Bros, nonostante gli incidenti di percorso di Ezra Miller, non sarebbe intenzionata a sostituirlo nei panni di The Flash dopo l’uscita della pellicola diretta da Andy Muschietti prevista fra più di un anno. Chiaramente, vi terremo aggiornati circa gli sviluppi della situazione.

