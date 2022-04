Citando il titolo di un noto film di Alexander Payne, le Hawaii sono realmente un “paradiso amaro” perche, per l’ennesima volta nell’arco di neanche un mese, ha nuovamente avuto problemi con la giustizia.

Hawaii News Now segnala infatti che nella giornata di martedì, Ezra Miller è stato nuovamente arrestato con l’accusa di aver scagliato una sedia verso una donna causandole una ferita sulla fronte. Nel comunicato stampa diramato dalla polizia possiamo leggere:

Poco dopo l’una del mattino del 19 aprile 2022, un uomo di 29 anni del Vermont è stato arrestato per aggressione di secondo grado dopo un incidente presso una residenza a Pāhoa. All’1.10 di mattina, gli agenti di pattuglia di Puna hanno risposto alla chiamata circa un’aggressione che è avvenuta in una residenza privata della Leilani Estates, nella zona bassa di Puna. Nel corso delle indagini, la polizia ha stabilito che l’individuo, poi identificato come Ezra Miller, si sarebbe arrabbiato dopo che gli era stato chiesto di andarsene e avrebbe poi lanciato una sedia, colpendo una donna di 26 anni sulla fronte provocando una ferita di circa mezzo pollice. Miller è stato poi arrestato all’1.30 di mattina con l’accusa di aggressione di secondo grado dopo essere stato localizzato a una fermata del traffico presso l’incrocio fra la Highway 130 e la Kukula Street presso Kea‘au.

L’attore è stato poi rilasciato alle 4.30 di mattino anche se ulteriori indagini sono in corso.

Sono state settimane decisamente turbolente per Ezra Miller. Tutto è cominciato con l’arresto avvenuto, sempre alle Hawaii, alla fine di marzo a cui ha poi fatto seguito l’ordine restrittivo, poi ritirato, da parte della coppia di coniugi che lo stava ospitando. Infine, il nuovo arresto di qualche ora fa. In mezzo alla bagarre, la Warner Bros rimane silente, presumibilmente in attesa di capire come muoversi. L’attore fa parte del cast della saga di Animali Fantastici, ma se avete visto il terzo film del franchise, sapete già che per la major ha tutto lo spazio di manovra necessario a una sua ipotetica eliminazione dalla storia. Per quanto concerne The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti, lo studio ha più di un anno di tempo per capire come gestire una emergenza che sarebbe già in corso secondo le indiscrezioni e nonostante le poco convinte smentite.

