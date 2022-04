Non ci sarebbe stata nessuna riunione d’emergenza in senso allaper discutere la situazione di. Questa, in sostanza, la poco convinta smentita diramata da una generica fonte interna alla major dopo il report publicato da Rolling Stone.

Ieri abbiamo pubblicato un corposo aggiornamento circa la situazione di Ezra Miller, la star di The Flash e della saga di Animali Fantastici che si è resa protagonista di un nuovo incidente con conseguente “incubo di bad publicity” per la Warner (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il succo dell’indiscrezione riportata dal magazine era appunto costituito dal fatto che i dirigenti della Warner avrebbero partecipato, in data 30 marzo, a una riunione d’emergenza stabilendo che tutti i progetti con Ezra Miller in fase di sviluppo più o meno avanzata andavano fermati. Questa cosa è stata, ovviamente, riportata dalle testate di tutto il mondo compresa IGN che ha poi pubblicato un aggiornamento alquanto sintetico.

Sulle pagine del sito leggiamo:

Una fonte dello studio ha smentito nil report originale del Rolling Stone affermando che non c’è stata alcuna riunione d’emergenza e che è stato tutto riportato in modo esagerato.

A prescindere dal fatto che IGN non riporta qualcosa di definibile come una vera e propria smentita ufficiale – il sito parla di una generica “source with the studio”, fonte dello studio – bisogna semmai sottolineare un aspetto molto rilevante del pezzo originale pubblicato da Rolling Stone. L’articolo è a firma di Tatiana Siegel, ex-giornalista dell’Hollywood Reporter che ha uno storico bello ricco in quanto a report relativo a storie hollywoodiane controverse, dalle beghe legali fra Johnny Depp e Amber Heard ai comportamenti tossici di uno dei più importanti produttori della Mecca del Cinema, Scott Rudin. Tutto lascia supporre che si tratti di una persona abbastanza informata sui fatti.

Per quanto ci riguarda, continueremo a tenere d’occhio l’eventuale evolversi della faccenda.

Ezra Miller sarà nei cinema italiani dal prossimo 13 aprile con Animali Fantastici – i segreti di Silente (LEGGI LA RECENSIONE).

