La faida fra Vin Diesel e The Rock relativa alla saga di Fast & Furious ci ha tenuto compagnia intrattenendoci per qualche anno, fino al vero e proprio trattato di pace, come lo ha definito Louis Leterrier, che ha reso possibile il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Hobbs nella scena post-crediti di Fast X.

Quando tutto era ancora decisamente nel vivo, c’era chi sosteneva che The Rock e Vin Diesel si detestassero a tal punto che in una nota scena di Fast & Furious 6 i due non fossero neanche sullo stesso piano per evitare di guardarsi in faccia o, addirittura, presenti sul set allo stesso tempo per girarla anche se i loro personaggi stavano effettivamente parlando fra di loro. Parliamo del passaggio qua sotto che sembra, effettivamente, avere una prospettiva alquanto strana, a giudicare dalla direzione dello sguardo delle due star e dalla loro dimensione:

All’Happy Sad Confused podcast, Justin Lin, che ha diretto Fast & Furious 6, ha voluto smentire il fatto che la faida fra The Rock e Vin Diesel abbia effettivamente condizionato la composizione della scena attribuendo la “colpa” di questa stranezza al fatto che il terreno su cui stavano non era tutto allo stesso livello.

Oh, la scena davanti al garage? Erano lì entrambi. Lasciami spiegare, è una cosa folle. Quella casa è effettivamente divisa in quattro proprietà. Quindi, quando hanno girato il primo Fast and Furious, hanno dovuto ottenere il permesso da tutte e quattro le proprietà. Poi hanno costruito il garage. Il garage in realtà non è reale. E abbiamo dovuto ricostruirlo per Fast & Furious 6. Quando sono arrivato, c’erano quattro proprietà diverse e niente era allineato. Ha fatto impazzire anche me. Quindi quando Vin stava lì, c’era un po’ questa prospettiva forzata. In realtà, se guardi il terreno, era appunto dovuta al fatto che erano quattro proprietà diverse che si intersecavano. Mi chiedevo anche io perché la testa di Vin sembrasse così piccola. Con quella lente, tutto si distorceva. Pensavo stessi impazzendo, ma poi ho capito, “Oh, è il terreno”.

FONTE: YouTube

