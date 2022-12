Fantastic 4 : Austin Butler punta al ruolo di Reed Richards?

Dopo le voci su Adam Diver, Jeff Sneider durante il suo podcast The Hot Mic ha aggiunto altra carne al fuoco per quanto concerne il film di Fantastic 4 in casa Marvel Studios.

Stando al giornalista, infatti, gli agenti di Austin Butler – di recente visto in Elvis – sarebbero impegnati in una vera e propria “campagna” negli ultimi tempi per portare l’attore a conquistare il ruolo di Mr Fantastici.

Sul film non ci sono ulteriori aggiornamenti se non che di recente la Marvel si è accaparrata ulteriore tempo visto che l’uscita è passata dall’8 novembre 2024 al 14 febbraio 2025. Di recente, inoltre, Josh Krasinski ha lasciato intendere che la sua apparizione nei panni di Mr Fantastic non avrà seguito dopo Doctor Strange nel multiverso della follia.

FONTE: The Hot Mic Show podcast