Durante una chiacchierata con Josh Horrowitz per il podcast Happy Sad Confused ha svelato di essere stata in lizza per un ruolo in

Si tratta del ruolo di Susan Storm, poi andato a Kate Mara:

Sì, non l’hanno dato a me. Ero distrutta, veramente distrutta. Ricordo ancora dov’ero quando me lo hanno detto, ero con il mio attuale marito da qualche parte su una spiaggia, e sapevo che non era andata bene a causa del mio provino. Non ero riuscita ad afferrare il personaggio, non capivo le sue battute, non riuscivo a sembrare credibile. Continuavo a pensare: “Non so cosa fare con questi dialoghi, non riesco a capire“, ma ero ancora…

Lo volevo quel ruolo. C’è una parte di me che crede che quel tipo di trasformazione, se efficace, sia molto bella. Quando parliamo di personaggi come Iron Man, sono unici e funzionano davvero.