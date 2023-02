Fantastic 4: Penn Badgley commenta le voci sulla sua partecipazione, parla il produttore

Impegnato a promuovere You, Penn Badgley si è ritrovato anche a parlare di Marvel Studios e nello specifico del nuovo film di Fantastic 4.

Sulla possibilità che sia nel mirino dei Marvel Studios, l’attore ha spiegato: “Beh, non posso rivelarlo. Non posso né confermare né negare. No, non so cosa dire in proposito“.

Quando Josh Horowitz del podcast Happy, Sad, Confused gli ha chiesto se ha incontrato Kevin Feige l’attore ha risposto:

No. Insomma, è possibile, ma non in questo contesto. Potrei averlo incontrato anni fa, non ne sono certo.

Intanto, in un’intervista con Screenrant, il produttore Stephen Broussard ha parlato del progetto spiegando che abbraccerà i fumetti più del film del 2005:

Il mondo è cambiato un po’ e la gente è più aperta. Nel 2005 c’era un po’ di diffidenza ad abbracciare i fumetti completamente, e valeva per tutto, anche nella rappresentazione di Galactus e così via. Qualunque forma prenda la storia e qualunque personaggio appaia, quel principio sarà bene accolto nell’UCM.

