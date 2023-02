Fantastic 4, il regista parla dell’inizio delle riprese e delle voci sul cast

Durante un’intervista con ComicBook, Matt Shakman ha parlato del nuovo film di Fantastic 4 che verrà prodotto dai Marvel Studios e che sarà da lui diretto.

Il regista ha parlato nello specifico di tutte le voci sul cast:

Ce ne sono tante, davvero, è una cosa folle. Come ho imparato da WandaVision, è così bello vedere il livello di coinvolgimento che i fan hanno per questo mondo, perché anche io sono un fan e leggo i Fantastici Quattro da quando sono piccolo. Adoro questi personaggi e amo l’idea di avere l’occasione di portarli nell’UCM, voglio fare le cose a dovere e so che tutti sono emozionati e provano la stessa convinzione a volere qualcosa di realizzato come si deve. Perciò incoraggio tutto questo, credo sia fantastico. Ma comunque, non ho risposte pronte per chi chiede del cast.

Invitato a rispondere se sono già stati scelti degli attori:

Sfortunatamente non ho commenti da fare.

Shakman sarà impegnato per i prossimi mesi con la serie Apple Tv+ Godzilla and the Titans, poi toccherà a Fantastic 4, come raccontato a Collider:

Sto finendo la serie di Godzilla di cui abbiamo parlato, siamo in post-produzione e ci mancano ancora alcuni mesi. Fantastic 4 sarà la mia vita fino a San Valentino 2025. Cominceremo a girare all’inizio dell’anno prossimo.

Cosa ne dite e quanto attendete il nuovo Fantastic 4? La data d'uscita è fissata al 14 febbraio 2025.