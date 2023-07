Uno dei rumour più noti e persistenti collegati a Fantastici 4, la pellicola dei Marvel Studios che introdurrà i noti personaggi nel Marvel Cinematic Universe, vede Adam Driver come possibile interprete di Reed Richards / Mr Fantastic.

Un’indiscrezione di cui il noto scooper Jeff Sneider aveva già parlato mesi fa spiegando che fra i Marvel Studios e la star dei nuovi Guerre Stellari ci sarebbe stato solo un qualche meeting e che si trattava di qualcosa che, forse, non valeva neanche la pena trattare come vera e propria notizia (ECCO I DETTAGLI).

Ed è stato sempre Sneider nell’ultima puntata dell’Hot Mic Podcast a spiegare che, effetti, non c’è mai stato un collegamento effettivo fra Adam Driver e Fantastici 4. La rinuncia ci sarebbe stata proprio nelle prime fasi del progetto:

Questo contraddice alcune cose che abbiamo detto anche noi in passato, ma questa informazione proviene a quanto pare da qualcuno che sta lavorando al film di Fantastici 4. Hanno inviato la sceneggiatura ad Adam Driver svariato tempo fa e lui ha detto che non riusciva a entrare in relazione con il personaggio leggendo lo script e ha rinunciato subito.