Con una serie di Tweet il reporter di Deadline Justin Kroll ha aggiornato sulle voci che circondano il nuovo film sui Fantastici Quattro prodotto dai Marvel Studios dopo l’addio di Jon Watts avvenuto qualche settimana fa

Nonostante quello che molti speravano, e cioè che la presenza di John Krasinski in Doctor Strange nel multiverso della follia fosse un chiaro segnale dell’interesse della Marvel nell’affidare a lui la regia del film, secondo Kroll i produttori sono ancora in alto mare e potrebbero volerci diversi mesi prima che si raggiunga una decisione. Kevin Feige e il suo team vogliono assicurarsi di trovare la persona giusta, ma al momento i Marvel Studios non sono “nemmeno vicini” ad avere una shortlist di nomi di registi, e le ipotesi sono ancora molto diverse l’una dall’altra. L’idea, comunque, sarebbe quella di coinvolgere un regista di chiara fama capace di dare nuova linfa alla prima famiglia Marvel.

“Kevin Feige non intende supervisionare le riprese,” spiega una fonte, “e dopo aver piacevolmente notato di non doverlo fare con Sam Raimi, intende raggiungere lo stesso obiettivo con questo film”. In generale, sembra difficile che una decisione possa essere presa prima di settembre.

Ricordiamo che il film sui Fantastici Quattro era stato annunciato a dicembre del 2020.