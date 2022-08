Le riprese di Fast & Furious 10 sono attualmente in corso e a quanto pare stanno risollevando problemi di lunga data, che potrebbero sfociare in una gran movimento di protesta. Sin dalla prima del film nel 2001, i fan del popolare franchise si sono recati ad Angelino Heights (quartiere di Los Angeles) per ammirare il Bob’s Market, il negozio di proprietà della famiglia di Dominic Toretto (Vin Diesel) e la caratteristica casa vittoriana del personaggio. Ma queste location non sono diventate una meta per scattarsi semplicemente dei selfie: quasi tutte le sere, gli appassionati di auto si lanciano in doughnut ad alta velocità davanti al negozio, oltre a gareggiare e a occupare le strade di tutta l’area a ovest di Downtown.

I residenti che hanno a che fare con il rumore costante e le condizioni poco sicure sono stufi e stanno organizzando una protesta per le riprese di Fast & Furious 10 che si terranno questo venerdì. La rabbia per gli effetti delle corse clandestine e dell’occupazione dell’area è infatti ai massimi storici in città. Gli incidenti stradali e i decessi di pedoni sono saliti alle stelle durante la pandemia, spesso causati dalla guida spericolata e dall’eccesso di velocità. Questa situazione riguarda del resto l’intero Paese: nei primi tre mesi del 2022 i morti per incidenti stradali negli Stati Uniti sono aumentati del 21% rispetto al 2020.

“Se le riprese di questo film saranno autorizzate ad andare avanti ad Angelino Heights, o in qualsiasi [altra] zona da parte della F10 Productions (Universal)… organizzeremo una grande protesta e inviteremo molti giornalisti e telecamere a riprenderci mentre protestiamo contro queste riprese per tutto il giorno e la notte“, si legge in un’e-mail ottenuta da Variety da un residente al Consiglio comunale di Los Angeles. “Organizzeremo questa protesta per onorare le 178 persone che sono state uccise da piloti di strada a Los Angeles e per far vergognare la Universal per la sua insensibile noncuranza nei confronti di questa epidemia mortale di corse su strada che i suoi film hanno iniziato e continuano a promuovere“. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla protesta né la Universal ha risposto alle richieste di un commento sulla vicenda.

Parlando con Variety, diversi residenti di Angelino Heights hanno spiegato che il loro problema con Fast & Furious non ha tanto a che fare con le riprese di un giorno in sé, quanto con l’impatto che i film hanno sul quartiere durante tutto l’anno. Una coppia di coniugi che vive vicino al Bob’s Market afferma infatti che l’area aperta di fronte al negozio attira i piloti di strada che si esercitano con le doughnut e accendono i motori, creando rumore e fumo. Nonostante la città abbia eretto alcuni dissuasori nell’area, molti degli automobilisti si sono semplicemente spostati in una strada vicina o continuano a girare intorno alle barriere. E quando lo fanno, poiché alcune auto non sono dotate di marmitte, il rumore tende a essere estremamente fastidioso, con pneumatici che stridono per tutta la notte. È capitato inoltre che, guidando nella zona, diversi piloti hanno urtato o si sono schiantati contro delle auto e molti di loro sono scappati subito dopo l’incidente. Un altro residente ha raccontato che una volta un fan del franchise gli ha puntato contro una pistola a seguito della richiesta di smettere di far funzionare la sua auto in pieno giorno.

Non tutti gli abitanti del quartiere però vogliono necessariamente che cessino le riprese del film. Planaria Price, proprietaria da tempo di una casa nella zona che ha contribuito in modo determinante a convincere la città a installare le barriere davanti al Bob’s Market, spiega che la Universal ha fornito a lei e ad altri residenti sussidi e compensi per il disturbo, che l’hanno aiutata a restaurare diverse case nell’area di sua proprietà. Secondo Price, ai residenti della comunità che si sono lamentati per le riprese di Fast & Furious 10 sono già stati offerti dei compensi. Pur concordando sul fatto che le corse clandestine incoraggiate dai film sono pericolose, la donna ritiene che il problema riguardi piuttosto il governo di Los Angeles e la necessità di dare un giro di vite alle corse clandestine in città.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

FONTE: Variety