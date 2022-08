Fast & Furious 10, Jason Momoa sul suo villain: “Per una volta posso essere il cattivo!”

Ancora poco sappiamo di Fast & Furious 10 e soprattutto di uno dei suoi personaggi, quello interpretato da Jason Momoa. L’attore, vero mattatore durante le riprese del film a Roma nei mesi scorsi, ha parlato ora con Variety in occasione del red carpet della terza stagione di See su Apple TV+, e ha svelato i primi dettagli sul suo villain, un ruolo piuttosto inedito per lui:

È stato veramente divertente. Per una volta posso essere il cattivo! Ho fatto il buono per un bel po’ di tempo… È un personaggio molto sadico e androgino, ed è anche un po’ un pavone… Ha parecchi problemi, questo tizio. E ha decisamente dei problemi con la figura paterna.

Per il momento queste poche parole sono tutto ciò che sappiamo su di lui, in attesa di scoprire di più nei prossimi mesi. Tyrese Gibson l’anno scorso si era sbilanciato spiegando che nel film vedremo una versione un po’ più in là con l’età di Dom Toretto (Vin Diesel) e sulla sua familia estesa.

Nel cast ci saranno anche Rita Moreno (la nonna di Dom Toretto), Alan Ritchson, Brie Larson e Daniela Melchior, oltre a volti noti del franchise quali Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, John Cena, Helen Mirren, Jason Statham e Cardi B.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

