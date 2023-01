Fast & Furious 10: Vin Diesel mostra una nuova foto e conferma l’arrivo del primo trailer

Con un post su Instagram Vin Diesel ha svelato una nuova foto di Dominic Toretto in Fast & Furious 10 e ha confermato che il primo trailer del film arriverà il mese prossimo.

Ciò significa non solo che potrebbe arrivare, coma da tradizione, uno spot al Super Bowl, ma anche che il trailer arriverà in tempo per l’uscita al cinema di Ant-Man & the Wasp: Quantumania.

L’attore ha poi dedicato un post al collega e amico Tyrese Gibson preannunciando che per la promozione di Fast & Furious 10 parteciperanno a un tour mondiale.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

