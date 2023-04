Mercoledì alla CinemaCon si è parlato di Fast X, decimo film della saga di Fast & Furious in arrivo al cinema tra poche settimane.

Sul palco sono saliti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson e Sung Kang che hanno confermato che Fast & Furious 11 approderà in sala nel 2025 per la regia di Louis Leterrier.

“Grazie per aver corso con me per un quarto di secolo” ha commentato Diesel. L’attore ha sottolineato che la saga di Fast & Furious è il franchise più duraturo della storia con gli stessi protagonisti e ha poi definito il cast la sua “famiglia”.

Ha poi ringraziato i registi che hanno collaborato di volta in volta: “Per due decenni i film di Fast sono stati i film di maggiore successo nella carriera di ognuno dei nostri registi“.

Durante la serata sono state mostrate nuove scene dal film, tra cui una in cui Tess (Brie Larson) viene aggiornata sulla storia e una in cui Jakob (John Cena) salva il figlio di Dom.

A seguire, inoltre, un dietro le quinte incentrata su Mia Toretto:

Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

