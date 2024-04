Anche se manca ancora molto all’inizio delle riprese, Vin Diesel ha aggiornato i suoi fan su Instagram sulla lavorazione di Fast & Furious 11.

L’uscita è fissata ad aprile 2025, ma se manca ancora “molto” all’inizio della produzione come sostenuto dall’attore, con tutta probabilità la Universal Pictures annuncerà uno slittamento.

“Oggi, a molto tempo dall’inizio delle riprese, siamo impegnati a occuparci di tutta la logistica” ha detto l’attore nel video. “E visto che le scene di guida saranno così intense in questo prossimo capitolo, dobbiamo iniziare a organizzare le scene di guida stunt con anticipo. Devo allenarmi per assicurarmi che sia il più sicuro possibile e che al contempo appaia il più intenso possibile, proprio come volete voi“.

