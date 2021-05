Dopo aver direttoe altri episodi precedenti,si è preso una piccola pausa dalla saga d’azione con Vin Diesel.

In una recente intervista con l’AP, il regista ha parlato del suo ritorno alla regia del nono capitolo:

Credevo di aver chiuso con quella storia, e sebbene per un periodo mi fossi allontanato, non mi è mai sembrato di aver chiuso definitivamente.

Ricordo ancora che una volta ero in sala montaggio per Star Trek Beyond e Vin [Diesel] mi chiamò per parlarmi di Dom [Toretto] e della sua condizione per due ore.

[…]

Per me è sempre sembrato più di un semplice film, così quando mi venne l’idea per questa storia chiamai Vin e lo studio rispose: “Ok, partiamo“. Non mi è mai sembrato che la porta fosse chiusa.