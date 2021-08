Possiamo dire che è anche grazie agli incassi italiani cheha avuto la possibilità di superare il traguardo dei 700 milioni di dollari in incassi globali proprio mentre a Las Vegas si stava per tenere la convention della Universal Pictures. Nel nostro paese, infatti, il film è uscito da pochi giorni (dopo le anteprime dei primi di agosto) e ha già superato i 3 milioni di euro complessivi.

Fast & Furious 9 è l’unico film di una major di Hollywood ad aver superato i 700 milioni di dollari globali nel 2021, e anche nel 2020. L’ultimo film a oltrepassare questo traguardo era stato Jumanji: The Next Level (2019), che chiuse la sua corsa a 800 milioni di dollari complessivi.

Il vantaggio del film di Justin Lin, rispetto ad altre pellicole uscite quest’anno, è l’uscita nel mercato cinese – dove ha avuto anche un grande successo. Dei 528 milioni di dollari raccolti in 65 territori internazionali, ben 203.9 sono stati incassati in Cina a partire da maggio (dove ha registrato un weekend di lancio da record). L’ultimo film americano che aveva superato i 200 milioni era stato, manco a dirlo, lo spin-off Hobbs & Shaw nel 2019. La Universal è l’unica major ad aver avuto ben 4 film con un incasso superiore ai 200 milioni di dollari in Cina negli ultimi cinque anni: Fast & Furious 8, Fast & Furious 9, Hobbs & Shaw e Jurassic World: il Regno Distrutto.

Fast & Furious 9 è anche l’unico film che, nel 2021, è rimasto in testa alla classifica globale per più di un mese, per la precisione cinque settimane. Negli Stati Uniti è rimasto al primo posto per due settimane, arrivando a 172.6 milioni di dollari complessivi.

Gli altri territori più redditizi sono il Messico (26 milioni di dollari), Giappone (25 milioni), Regno Unito (22.6 milioni), Germania (20.7 milioni), Corea del Sud (19.3 milioni), Russia (18 milioni), Francia (16.3 milioni).

Complessivamente, in vent’anni i dieci film del franchise (incluso Hobbs & Shaw) hanno incassato finora 6.6 miliardi di dollari.

Fonte: Deadline