In un’intervista con Total Film (via GamesRadar), Dennis McCarthy, coordinatore dei veicoli della saga di Fast & Furious, compreso l’imminente Fast X (GUARDA IL TRAILER), ha parlato del processo di costruzione e modifica delle auto nel film. In particolare, ha spiegato come questo si differenzia da quello tipico dei film d’azione:

La caratteristica dei film di Fast & Furious è che, a differenza della maggior parte dei film, in cui si costruisce un’auto che sembra veloce e non ci si preoccupa delle prestazioni, in un film di Fast & Furious costruiamo le auto per portare a termine il lavoro come se fossero su una pista da corsa.

McCarthy stima inoltre che, poiché ogni auto significativa presente sullo schermo richiede circa sette duplicati, per Fast X la sua officina ha costruito più di 200 auto, tutte secondo gli standard delle auto da corsa richiesti per l’impegnativo lavoro degli stunt della saga. Il film introdurrà per la prima volta nella serie anche un parco di veicoli elettrici, tra cui una Dodge Charger Daytona e la DeLorean Alpha5.

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico , Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar® Helen Mirren e il premio Oscar® Charlize Theron. Ecco la sinossi:

Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

L’uscita è fissata per il 18 maggio in Italia. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

