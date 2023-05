Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Si è molto parlato della sorprendente scena nei titoli di coda di Fast X, che segna il ritorno di un iconico personaggio della saga, ovvero Luke Hobbs, interpretato da Dwayne Johnson.

Ma quello di The Rock non è l’unico ritorno nel film. Come sperato da molti, infatti, nell’ultimissima scena del film fa nuovamente la sua comparsa Gisele, interpretata da Gal Gadot. Gisele aveva fatto il suo debutto in Fast & Furious – Solo parti originali, quarto film della saga di cui abbiamo parlato a profusione in questo speciale:

Il personaggio è stato fatto poi sparire due film dopo, in Fast & Furious 6, quando cadde in auto da un’aereo.

Tuttavia, nell’ultima inquadratura di Fast X la vediamo spuntare fuori da un sottomarino (quello sottratto alla fine di Fast & Furious 8), giusto in tempo per salvare Letty e Cipher dopo che sono fuggite dalla prigione dell’Agenzia in Antartide.

Non sappiamo come sia sopravvissuta, ma a questo punto il ritorno di Gisele in Fast & Furious 11 è inevitabile, e ci aspettiamo che qualche spiegazione venga data, come era stata data al ritorno di Han in Fast & Furious 9. Proprio nel nono film avevamo scoperto che Gisele lavorava segretamente per il Signor Nessuno: è possibile che questi l’abbia aiutata a fingere la sua morte come era successo con Han. Ovviamente ci aspettiamo anche una spiegazione sul motivo per cui sembra che lavori per Cipher.

Tutti questi ritorni, tra l’altro, lasciano sperare che anche la morte di Jakob (John Cena) non sia vera, dopotutto… non abbiamo visto il corpo!

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

