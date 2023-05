In Fast X Jason Momoa interpreta Dante Reyes il villain deciso a far soffrire indicibilmente Dom Toretto, colpevole di aver ucciso suo padre Hernan Reyes in Fast & Furious 5.

Nel blockbuster, Dante, oltre a esibire sempre dei look molto variopinti e appariscenti, commette una serie di atti uno più folle dell’altro anche se il momento forse più eccessivo è quello in cui lo vediamo chiacchierare e mettere lo smalto a due scagnozzi che però… sono morti.

Il regista di Fast X Louis Leterrier ha spiegato, dalle pagine dell’Hollywood Reporter, qualche retroscena relativo all’inserimento di questo passaggio con Jason Momoa nel montaggio finale della pellicola:

Non si è mai trattato di un passaggio controverso, ma di sicuro è una scena polarizzante. Non era nella sceneggiatura e dato che volevamo dedicare più passaggi al Dante di Jason Momoa abbiamo improvvisato un po’. Volevamo curiosare un po’ nel privato di Dante, quando non è intento a pavoneggiarsi. E volevamo far vedere che era davvero fuori di testa, non era una messa in scena. Per cui abbiamo girato quella scena pensando che sarebbe finita fra gli extra del Blu-ray o, al massimo, nella director’s cut. Poi però abbiamo iniziato a fare delle proiezioni di prova dove non c’era e altre dove invece era inserita. E il pubblico è letteralmente impazzito. Alcune persone si sono arrabbiate, altre l’hanno amata. In verità è stata il capo della Universal Pictures, Donna Langley, che ha visto la scena e ha detto “La amo. Amo la follia di questa scena”. E ci ha dato il via libera.