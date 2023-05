Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Se ieri siete andati a vedere Fast X, il decimo capitolo della saga di fast & Furious, avrete scoperto che le sorprese di questa nuova iterazione del popolare franchise della Universal non si limitano solo a quanto mostrato nella scena post-crediti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Fra le new entry di Fast X c’è, infatti, anche Isabel, spericolata guidatrice brasiliana interpretata da Daniela Melchior (The Suicide Squad). La vediamo, per la prima volta, prendere parte a una frenetica gara contro Toretto (Vin Diesel), Dante (Jason Momoa) e un altro guidatore. Una gara dalla quale la ragazza esce viva per miracolo proprio grazie a Dom.

Più in avanti, li ritroviamo entrambi a casa di lei ed è qui che viene svelato al pubblico il legame di parentela di Isabel con un altro storico personaggio della saga di Fast & Furious: è la sorella di Elena Neves (Elsa Pataky) che abbiamo visto in quattro film di Fast & Furious (dal quinto all’ottavo), nonché la madre del figlio di Toretto.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate