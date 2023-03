Fast X: il film potrebbe avere una scena post-crediti con un cameo

Già qualche settimana fa, il regista di Fast X Louis Leterrier spiegava che il decimo Fast & Furious finirà con un importante colpo di scena che rimanderà al film successivo, di cui a quanto pare sarà regista (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dalla newsletter della rubrica Heat Vision dell’Hollywood Reporter è arrivata un’interessante indiscrezione che ha a che fare proprio con le informazioni di cui sopra. Secondo il magazine, nei giorni scorsi, si sarebbe girata una scena di Fast X – molto probabilmente una post crediti – che “potrebbe o non potrebbe proporre un cameo”. Al momento sono gli unici dettagli noti e, anzi, speriamo che l’identità della persona protagonista del camei possa essere tutelataadeguatamente fino all’uscita in sala della pellicola.

Fast X, la sinossi

La fine della corsa ha inizio. Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

L’uscita di Fast X è fissata per il 18 maggio in Italia. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

Cosa ne pensate e quanto attendete Fast & Furious 10? Lasciate un commento!

