In Fast X abbiamo assistito a due ritorni eccellenti ed entrambi sconvolgenti, anche per ragioni differenti, ovvero quello di Gal Gadot e della sua Gisele e di The Rock con il suo Hobbs. Se il personaggio della prima era – apparentemente – morto in Fast & Furious 6, quello di The Rock mancava da un po’ nella saga per via dei ben noti dissapori venutisi a creare fra Vin Diesel e lui.

Il ritorno di Dwayne “The Rock” Johnson in Fast X si è reso possibile grazie a quello che il regista del blockbuster ha definito, scherzando, ma neanche troppo, un “trattato di pace”. Chiacchierando con Entertainment Tonight, Vin Diesel, che aveva già commentato questi ritorni a margine del Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party (ECCO TUTTI I DETTAGLI) è stato nuovamente interpellato sulla cosa. Queste le sue parole:

Abbiamo un cast fantastico. Cerchiamo di fare tutto con amore. Cerchiamo di creare un ambiente in cui le persone possano dare il massimo. È tutto ciò che gli attori vogliono davvero, sentirsi supportati nel creare personaggi unici. Personaggi che durano per sempre… e lo si vede in questa saga.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

