A metà gennaio, RL Stine confermava la produzione di un nuovo Fear Street svelando anche quale sarebbe stato il libro della saga da ben 36 volumi (non tutti editi in Italia) a essere adattato su Netflix, ovvero The Prom Queen.

Bloody Disgusting riporta adesso i nomi del regista e del cast. Dietro la macchina da presa ci sarà Matt Palmer, regista di Calibre, mentre nel cast ci saranno India Fowler (The Nevers, Insomnia), Suzanna Son (Red Rocket, The Idol), Fina Strazza (Paper Girls, Above the Shadows), David Iacono (The Summer I Turned Pretty, Cinnamon), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Sweet Magnolias, American Pie), with Lili Taylor (Outer Range, Manhunt) and Katherine Waterston (The End We Start From, Perry Mason).

La trama del libro viene così riportata su Amazon:

Mentre le candidate al titolo di reginetta del ballo della Shadyside High School vengono brutalmente assassinate una dopo l’altra, quando ne rimane in vita solo una tutti speculano domandandosi se sarà la prossima vittima dell’assassino.

