Sono molte le uscite in home video di marzo targate Eagle Pictures. Tra i numerosi titoli troviamo il classico Disney Wish, il cinecomic Marvel The Marvels, Diabolik, chi sei? dei Manetti Bros. e il biopic Ferrari.

Qua sotto trovate il comunicato stampa con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI MARZO 2024

LE SUPEREROINE MARVELS, L’ULTIMO CAPITOLO

DI DIABOLIK, IL BIOPIC SU FERRARI, ANIME CULT E

GRANDE ANIMAZIONE DISNEY IN HOME VIDEO

GRAZIE A EAGLE PICTURES

Dal 6 marzo disponibile “THE MARVELS”, film del MCU con protagonista

il trio esplosivo di supereroine capitanato dal Premio Oscar® Brie Larson,

edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K, una Steelbook sempre in 4K e

in un abbinamento esclusivo per il sito Film&More.

Sempre dal 6 marzo in arrivo “COLUMBIA CLASSICS – Vol.4”,

cofanetto da collezione contenente sei indimenticabili titoli della

Columbia Pictures completamente rimasterizzati in 4K Ultra HD,

con all’interno 14 dischi e oltre 30 ore di contenuti speciali.

Il 14 marzo sarà la volta di “DIABOLIK, CHI SEI?”, terzo e ultimo capitolo della saga

dei Manetti Bros. ispirata all’omonimo fumetto con Giacomo Gianniotti,

Miriam Leone e Valerio Mastandrea, disponibile in DVD, Blu-ray, Combo

con fumetto e in un’esclusiva edizione sempre per Film&More.

Dal 21 marzo in arrivo “FERRARI” di Michael Mann, biopic sul celebre

ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo con protagonista

la star Adam Driver, edito in DVD, Blu-ray, 4k e Steelbook

sempre 4K contenente 5 card esclusive.

Ancora dal 21 marzo “I CAVALIERI DELLO ZODIACO”, storica e iconica

serie animata tratta dall’omonimo manga di Masami Kurumada, disponibile

in una nuova edizione da collezione e per la prima volta anche

in Blu-ray, grazie a nuovi materiali rimasterizzati in HD.

Il 28 marzo da non perdere “WISH”, Classico Disney che ha celebrato

i 100 anni dei Walt Disney Animation Studios con una storia ricca di

fascino e magia, edita nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K.

Tantissime novità tra i titoli Home Video di Eagle Pictures del mese di marzo, dai film del Marvel Cinematic Universe fino alla grande animazione. A partire dal 6 marzo sarà disponibile “THE MARVELS” di Nia DaCosta, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una esclusiva Steelbook sempre 4K. Per il sito Film&More è inoltre prevista un abbinamento esclusivo per il formato Steelbook 4K, con una card e gadget da collezione, ovvero il fumetto originale Marvel di 320 pagine “Noi siamo The Marvels”, edito da Panini Comics, con 12 storie di Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau. Nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che vede protagonista il trio esplosivo di supereroine capitanato dal Premio Oscar® Brie Larson, il film di Nia DaCosta è ricco d’azione e con un pizzico di umorismo. Carol Danvers (Captain Marvel) torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell’Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Questo trio inedito, “The Marvels”, decide di allearsi per salvare l’universo.

Sempre dal 6 marzo in arrivo “COLUMBIA CLASSICS – Vol.4”, cofanetto da collezione contenente sei indimenticabili titoli della Columbia Pictures completamente rimasterizzati in 4K Ultra HD, con all’interno 14 dischi (8 UHD e 6 BD) e oltre 30 ore di contenuti speciali. Nello specifico, la raccolta contiene: La signora del venerdì, Indovina chi viene a cena?, Kramer contro Kramer, Starman, Insonnia d’amore e Ubriaco d’amore.

Il 14 marzo sarà la volta di “DIABOLIK, CHI SEI?” dei Manetti Bros., disponibile in DVD, Blu-ray e in edizione Combo con fumetto. Sempre per il sito Film&More è in arrivo un’edizione ricca di imperdibili gadget: oltre al doppio disco Blu-ray e DVD, questa edizione esclusiva conterrà anche una card e spille da collezione, insieme a una copia del fumetto omonimo da cui il film è tratto. Terzo e ultimo capitolo cinematografico ispirato al celebre personaggio delle sorelle Giussani, il film vede nel cast Giacomo Gianniotti nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli dell’iconica Eva Kant, Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko, insieme a Monica Bellucci, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi. Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all’ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?

Dal 21 marzo in arrivo “FERRARI” di Michael Mann, edito in DVD, Blu-ray, 4k e Steelbook sempre 4K contenente 5 card esclusive da collezione. Biopic sul celebre ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo con protagonista la star Adam Driver, il film è stato presentato all’80° Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast anche una straordinaria Penelope Cruz nel ruolo della moglie Laura Garello, Shailene Woodley per la parte dell’amante Lina Lardi e Patrick Dempsey che veste i panni del pilota Piero Taruffi. Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Ancora dal 21 marzo “I CAVALIERI DELLO ZODIACO” di KōzōMorishita e Kazuhito Kikuchi, disponibile in una nuova edizione da collezione a tiratura limitata nei formati DVD e per la prima volta anche in Blu-ray, grazie a nuovi materiali rimasterizzati in HD con doppiaggio italiano integrale, nel quale sono state recuperate anche scene mancanti dal doppiaggio storico dell’epoca. Entrambi i formati conterranno un imperdibile booklet da collezione di 32 pagine con tantissime curiosità sul celebre anime. Storica e iconica serie animata tratta dall’omonimo manga di Masami Kurumada, questa prima edizione abbraccia gli eventi dalla Guerra Galattica fino agli scontri con i Cavalieri d’Argento. La Terra è sull’orlo di una gravissima crisi geografica e politica. Mentre forti terremoti scuotono la superficie, si è innescata una spirale di violenza. Intanto nella città di Nuova Luxor comincia la Guerra Galattica, torneo al quale partecipano i Cavalieri dello Zodiaco.

Il 28 marzo da non perdere il film di animazione “WISH” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, edito nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K. Classico Disney che ha celebrato i 100 anni dei Walt Disney Animation Studios con una storia ricca di fascino e magia. Il film accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

