Courtney Love sostiene di aver perso una parte in “Fight Club” dopo aver rifiutato l’idea di Brad Pitt per un film su Kurt Cobain

Ospite del “WTF” podcast, Courtney Love ha raccontato un interessante retroscena sul casting di Fight Club (LEGGI LO SPECIALE). L’attrice sostiene di essere stata ingaggiata per la parte di Marla Singer, poi interpretata da Helena Bonham Carter nel film di David Fincher, ma poi di essere stata licenziata dopo aver rifiutato l’idea di Brad Pitt (co-protagonista della pellicola) e del regista Gus Vant Sant per un film su Kurt Cobain.

Love e Cobain si erano infatti sposati nel 1992 e erano rimasti insieme insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 1994. Gus Van Sant ha poi realizzato Last Days, ispirato al celebre cantante e interpretato da Michael Pitt, ma Love ha dichiarato che questo non era il progetto per cui Pitt e il regista volevano la sua approvazione.

“Non avrei permesso a Brad di interpretare Kurt“, ha detto Love. “Sono esplosa. Non faccio Faust. Chi c*zzo credi di essere?“. Love ha aggiunto di aver detto al collega: “Non so se mi fido di te e non so se i tuoi film sono a scopo di lucro. Sono ottimi film sulla giustizia sociale, ma… se non mi capisci, in un certo senso non capisci Kurt, e non mi sembra che tu lo capisca, Brad“.

È stato dunque questo rifiuto a costare all’attrice, secondo le sue parole, il ruolo in Fight Club. A darle la notizia sarebbe stato il co-protagonista Edward Norton, con cui all’epoca aveva una relazione.

Una fonte vicina al film ha confermato a Variety che Love ha fatto effettivamente un provino per il ruolo in Fight Club, ma senza che però le fosse offerta la parte. “Non si può essere licenziati per un lavoro che non si è ottenuto”, le sue parole, “è risaputo che i ruoli non vengono decisi dagli altri attori, ma dal regista“.

FONTE: WTF Podcast/Variety