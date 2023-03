Il film su Michael Jackson tra i beneficiari degli sgravi fiscali in California

Variety riporta che la California Film Comission ha annunciato i nomi dei ventiquattro film che quest’anno riceveranno sgravi fiscali attraverso il tax credit e tra questi c’è anche il film su Michael Jackson della Lionsgate.

La pellicola otterrà degli sgravi di 21 milioni di dollari per girare a Los Angeles e dintorni: stando alle stime della commissione, la pellicola genererà delle spese statali pari a 120 milioni di dollari.

Ecco la lista integrale:

Film di major

“Michael,” Lions Gate Entertainment Inc., $ 21,070,000

Disney Live Action senza titolo, Tagalong Films, Inc., $ 11,306,000

“Thomas Crown Affair,” Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., $ 13,777,000

Film indipendenti

“A Bright And Guilty Place,” ABGP81 LLC, $1,118,000

“Abundance,” Abundance Film LLC, $896,000

“Atropia,” Atropia LLC, $823,000

“From Dust to Dust,” American Zoetrope, $796,000

“Goodrich,” Frances Goodrich, LLC, $1,765,000

“Home School,” Home School LLC, $2,016,000

“Hurricana,” Pydo Productions, $810,000

“Lips Like Sugar,” Lips Like Sugar Film, LLC, $1,470,000

“Live” Live, LLC, $2,752,000

“Nobody Nothing Nowhere,” Department of Motion Pictures, $2,399,000

“Original Tru,” Original Tru Production LLC, $1,099,000

“Pizza Girl,” Maggot Productions II, Inc., $1,644,000

“Puritan II,” Starmaker Studios LLC, $2,500,000

“Shell,” Juniper, LLC, $2,500,000

“Sons of the Silent Age,” Kathryn Roughan, Producer, $855,000

“Superbloom,” Annapurna Productions, LLC, $1,163,000

“The Faith of Long Beach,” The Faith of Long Beach Film LLC, $1,212,000

“The Invite,” Invite Distribution, LLC, $2,500,000

“The Knockout Queen,” Atlas Entertainment, $2,500,000

“Trees & PhDs,” Inner Child LLC, $1,893,000

“Unstoppable,” AE Ops, LLC, $2,500,000