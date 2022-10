Pochi giorni fa, The Hollywood Reporter riportava che Zach Lipovsky e Adam B. Stein sono stati scelti come registi di Final Destination 6, sesto capitolo del noto franchise che fungerà da reboot.

Nello stesso articolo, viene anche svelato come il duo ha ottenuto l’incarico: Lipovsky e Stein erano già in cima alla lista dei candidati, ma hanno convinto definitivamente i produttori e i dirigenti della New Line in una call su Zoom decisamente particolare. Ecco tutti i dettagli:

Secondo le fonti, il duo era già in lizza per ottenere il lavoro quando un’ultima riunione di presentazione di Zoom si è trasformata in quella che alcuni a Hollywood hanno definito la call su Zoom definitiva. Il duo ha fatto la sua proposta ai dirigenti e ai produttori della New Line insieme, con un camino acceso alle loro spalle. Al termine dell’incontro, il fuoco si è animato e il caminetto ha iniziato a bruciare con forza. I registi si sono fermati e, dopo un momento di tensione, hanno spento rapidamente le fiamme. Mentre si sedevano, tutti sollevati che l’incidente fosse passato, si sente uno scricchiolio e all’improvviso il ventilatore del soffitto si stacca e vola giù, decapitando uno dei registi. I dirigenti e i produttori passarono dalla preoccupazione alle risate. Il video, che utilizzava una combinazione di filmati preregistrati ed effetti visivi, era passato senza soluzione di continuità e mostrava il loro entusiasmo spudorato. Per tutte le persone coinvolte è stata la ciliegina sulla torta.

Il film, destinato alla piattaforma streaming HBO Max, si intitola per ora semplicemente Final Destination 6. Lori Evans Taylor (Bed Rest) e Guy Busick (Finché morte non ci separi) hanno scritto la sceneggiatura del progetto. Tra i produttori troviamo anche Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor insieme a Dianne McGunigle, moglie di Jon Watts.

Cosa ne pensate di come i registi di Final Destination 6 hanno ottenuto l’incarico? Diteci come sempre la vostra nei commenti qui di seguito!

