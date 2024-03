Sono partite le riprese di Final Destination: Bloodlines (titolo forse provvisorio), sesto capitolo del noto franchise cinematografico. Lo ha svelato tramite social il produttore Craig Perry.

Il post in questione recita:

Dopo un lungo e duro lavoro attraverso la pandemia e gli scioperi, il primo giorno è finalmente arrivato. Il 2025 segnerà il 25° anniversario dell’uscita del primo capitolo del franchise. Onorare l’avvenimento con un’altra uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (in IMAX, per giunta) è una cosa rara e meravigliosa. Ci vediamo l’anno prossimo! PS: Lo so, lo so – Pet Sematary: Bloodlines. Ma questo è il titolo che abbiamo avuto per tre anni e lo terremo… per ora.