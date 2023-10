Final Destination 6 sarà un reboot del franchise. Lo conferma la scenografa Rachel O’Toole, aggiornando sullo stato di lavorazione del film in un’intervista con The Direct.

Abbiamo iniziato a lavorare e poi ci siamo dovuti fermare per lo sciopero degli sceneggiatori. Eravamo a due settimane dall’avvio delle riprese. Quindi eravamo molto coinvolti nella costruzione del mondo. Direi che, quando ho iniziato a leggere la sceneggiatura, non vedevo l’ora di andare avanti. A volte quando leggi una sceneggiatura pensi: “Oh, okay, okay, fingi di amarlo per le interviste.” Ma mi piaceva davvero molto, seriamente. Sarà uno sguardo nuovo e lo consideriamo un reboot. Ma state attenti. Non posso dire altro.