Sono da poco partite a Cinecittà le riprese di Finalmente l’alba, il nuovo film di Saverio Costanzo (L’amica geniale, Hungry Hearts) con un cast internazionale composto da Lily James (Pam & Tommy), Joe Keery (Stranger Things), Rachel Sennott (Shiva Baby), Willem Dafoe e l’esordiente Rebecca Antonaci. Il film racconta il viaggio nel corso di una lunga e intensa notte di una giovane aspirante attrice italiana. Negli studi di Cinecittà degli anni Cinquanta, la ragazza vive alcune ore memorabili che segneranno il suo passaggio alla piena femminilità.

In un’intervista a Variety, il regista ha svelato i primi dettagli sull’opera, a partire dal personaggio principale:

La giovane protagonista, interpretata dalla Antonaci, è una giovane donna romana semplice, poco sofisticata e sul punto di fidanzarsi con un uomo che piace alla sua famiglia più di quanto piaccia a lei perché è benestante. Si reca a Cinecittà per fare un provino come comparsa e viene proiettata in questa notte quasi infinita durante la quale scopre se stessa. Ritrova la parte più grintosa di sé e prende coscienza di sé grazie all’incontro con un gruppo di attori [americani] che stanno girando a Cinecittà un film peplum egiziano. È un film sul mondo dello spettacolo. Quindi è chiaramente un film sulle ambizioni, sulla vanità. Poiché questi personaggi provengono dal mondo del cinema e stanno girando un film, ci sono molti film dentro questo film. È come un [film] di scatole cinesi.

Per quanto riguarda invece il personaggio di Lily James:

L’attrice interpreta Josephine Esperanto, un’attrice hollywoodiana che è sulla scena da molti anni, da quando ha iniziato da giovanissima. Durante questa notte, si confronta con il dolore di non essere una buona attrice, di essere troppo forzata. Si sente come il passato, rispetto ai nuovi stili di recitazione [di una nuova ondata di cinema americano] che sono più realistici. È un personaggio tragico e molto femminile, molto seducente. Anche se mi viene subito in mente Anita Ekberg ne La Dolce Vita, Josephine è un personaggio più complesso, con una maggiore gravitas.

Ecco di seguito una foto dell’attrice nel film diffusa da Variety:

Molta curiosità anche per il ruolo di Keery, noto al grande pubblico come Steve Harrington in Stranger Things. In Finalmente l’alba, l’attore si imbarca in una triplice performance:

Interpreta un giovane attore di nome Sean Lockwood che, rispetto a Josephine, è un novellino. In questo film, Keery interpreta tre personaggi: un soldato americano che interpreta in un film in cui questi è tra coloro che liberano Roma dai tedeschi [alla fine della Seconda Guerra Mondiale]; poi un principe mesopotamico in un film peplum egiziano; e infine interpreta se stesso, Sean Lockwood. In questa notte romana farà i conti anche con la sua insicurezza, sia come attore che come uomo.

