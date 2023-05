Nel corso degli ultimi giorni è trapelato in rete un trailer non definitivo di Five Night at Freddy’s, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica.

Si è trattato di un leak vero e proprio che è riuscito a circolare per diverse ore prima che la Universal e la Blumhouse si rimboccassero le maniche per farne sparire ogni traccia.

Il creatore Scott Cawthon ha voluto commentare l’accaduto in un post su Reddit, definendosi “affranto” per il leak.

“Con grande sorpresa sono arrivato a casa e ho scoperto che molti canali Youtube si sono rifiutati di condividerlo, così come profili Twitter e tantissimi utenti di Reddit” ha aggiunto.

“È stato davvero rincuorante vedere che i fan si sono uniti contro un evento simile. A coloro che hanno deciso di non guardarlo vorrei dire che saranno molto più felici quando avranno modo di vedere un prodotto finito montato a dovere, con effetti visivi e sonori appropriati“.

Il film diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) e con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Kat Conner Sterling e Mary Stuart Masterson, arriverà al cinema il 27 ottobre 2023, in tempo per Halloween. La pellicola sarà anche disponibile in contemporanea in streaming su Peacock.

