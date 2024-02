Solamente qualche settimana fa Josh Hutcherson aveva ipotizzato che le riprese del sequel di Five Nights at Freddy’s sarebbero potute iniziare entro la fine dell’anno.

Ora, grazie a Film & Television Industry Alliance, la data di inizio produzione del film pare essere un po’ più concreta. Il sito riporta infatti che le riprese del progetto dovrebbero avere inizio il 1° luglio a New Orleans e Los Angeles.

Diretto da Emma Tammi, Five Nights At Freddy’s vede nel cast anche Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling e Piper Rubio. La trama segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

