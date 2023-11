Five Nights at Freddy’s, diretto da Emma Tammi, è da poco uscito al cinema e si è rivelato un gran successo.

Intervistato da THR l’attore Matthew Lillard, che nel film interpreta il villain William Afton, ha raccontato come è stato recitare in quel ruolo.:

Interpreto un personaggio che vive in bella vista nel mondo ed è un mostro orribile. (…) La parte più difficile di questo ruolo è stata la pressione che mi sono messo addosso per onorare i fan, per realizzare una grande performance in un ruolo iconico. Ci sono milioni di bambini nel mondo e persone che hanno iniziato a giocare da bambini e ora sono adulti, che avevano aspettative alte per questo film. Quindi interpretare questo iconico cattivo ha significato avere tanta pressione per non rovinare tutto, questa è stata la parte più difficile.