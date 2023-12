Five Nights at Freddy's

Matthew Lillard interpreta il cattivo William Afton in Five Nights at Freddy’s, diretto da Emma Tammi. Ma l’attore non è nuovo agli horror, avendo già recitato nel franchise di Scream. E proprio una citazione a quest’ultimo è presente nel film basato sui popolari videogiochi popolati da creature animatroniche.

Lillard racconta a Screen Rant che l’idea di inserire una particolare easter egg è stata della regista:

Emma Tammi mi ha detto: “Fai così.” Non ricordo se l’ho fatto una volta sola in un ciak e a quel punto lei mi abbia detto di farlo ancora… Ma sì, è stato divertente. Penso che sia stato notato più di quanto avrei mai pensato!

L’omaggio specifico a cui si riferisce Lillard è quando il suo personaggio pulisce il coltello utilizzando la propria mano. Proprio come accadeva in Scream…

Vi ricordiamo che Five Nights at Freddy’s uscirà in digitale a gennaio.

