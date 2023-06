Manca un giorno al debutto di The Flash nei cinema italiani e, nel corso di questo fine settimana, avremo modo di verificare i risultati che la pellicola di Andy Muschietti otterrà tanto al botteghino nazionale, quanto nel resto del mondo.

E, secondo quanto pubblicato da The Wrap, sarà proprio il box-office a stabilire il destino del franchise perché nonostante il DC Universe sia prossimo a un sostanziale reboot supervisionato da James Gunn e Peter Safran, i capi dei neonati DC Studios, c’è ancora in programma la possibilità di un The Flash 2. La sceneggiatura del film è già pronta, è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick, ma per ricevere la luce verde, il primo lungometraggio “solitario” con Ezra Miller dovrà dimostrare la propria presa commerciale sul pubblico e raggiungere un incasso in linea con quello ottenuto da The Batman di Matt Reeves (770 milioni di dollari circa).

Attualmente, il tracking d’esordio nordamericano di The Flash parla di un primo fine settimana da circa 70 milioni, in linea con quanto ottenuto, nel 2018, dal primo Aquaman. Il film di Jason Momoa era però uscito in un’altra finestra, quella natalizia, e aveva poi chiuso a quota 335 milioni in nordamerica e 1,140 miliardi a livello globale.

Resterà poi da vedere se questo eventuale sequel farà parte del canone principale della nuova DC o dell’etichetta Elseworlds, come The Batman 2 e Joker 2.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 15 giugno, nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

