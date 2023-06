Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Andy Muschietti, regista di The Flash, aveva già spoilerato tre settimane fa che nel cinecomic sarebbe comparso, con un cameo, anche il Superman di Nicolas Cage.

Nella categoria dei film sviluppati per molto tempo, ma mai effettivamente entrati in produzione, uno dei più leggendari e discussi è di sicuro Superman Lives, il cinecomic che, per la regia di Tim Burton e con una sceneggiatura di Kevin Smith, avrebbe visto Nicolas Cage nei panni dell’icona della DC Comics.

Superman Lives avrebbe dovuto riportare l’icona della DC Comics nelle sale nel corso degli anni ’90. Si trattò di uno dei tanti progetti della Warner per far ripartire il franchise, film per i quali negli anni spese milioni di dollari (si parla di una cinquantina in totale, tutti conteggiati nel budget finale di Superman Returns, motivo per cui raggiunse la cifra colossale di quasi trecento milioni di dollari di costo) e che non vennero mai realizzati. Il solo Tim Burton, grazie a un contratto firmato con l’opzione pay-or-play mise in banca ben cinque milioni di dollari.

Dopo anni e anni, il film mai fatto, che è stato anche raccontato da un documentario, è stato omaggiato proprio nel terzo atto di The Flash e a tal proposito Kevin Smith ha detto:

In larga parte, nella prima fase della mia carriera, ho fatto molti omaggi alla cultura pop. Non posso dirti quanto felice mi renda, in questo momento della mia vita, vedere la cultura pop che mi risponde a sua volta. Per tutte le volte in cui ho raccontato la storia di Superman Lives, mi ha fatto infinito piacere vedere che è stata ripresa e omaggiata in The Flash.

Il cinema è uscito nei cinema il 15 giugno.

