40 anni fa usciva nelle sale Flashdance, film diretto da Adrian Lyne diventato presto titolo di culto. Per celebrare l’anniversario, il co-produttore Jerry Bruckheimer e Jennifer Beals, interprete della protagonista Alex, hanno concesso un’intervista a The Hollywood Reporter, dove hanno raccontato alcuni retroscena e aneddoti sulla realizzazione della pellicola. Vi riportiamo i principali.

Per il ruolo di Nick, il proprietario dell’acciaieria che si innamora della protagonista, in lizza c’era anche un giovane Kevin Costner, che ha letto le scene per il provino con la Beals e altre attrici. “È stato sicuramente preso in considerazione“, ricorda Bruckheimer. Per quanto riguarda il motivo per cui alla fine è stato scelto Michael Nouri, il produttore spiega: “È bello ed è un ottimo attore, e ha fatto un lavoro eccellente“.

Per la parte della protagonista, Lyne era invece convinto della scelta di Beals, che all’epoca non aveva quasi nessuna esperienza nel settore. In quell’estate stava infatti lavorando a Parigi dopo aver terminato il liceo, quando riceve una lettera scritta dal suo agente, che le chiede di fermarsi a New York mentre torna a casa a Chicago. Una volta atterrata nella metropoli, trascorre così una notte dormendo all’aperto in un parco, prima che sua madre non la convinca a soggiornare da un parente in città per tutta la durata del provino.

L’attrice rivela poi che inizialmente le era stato chiesto di girare una scena di nudo, e di aver rifiutato categoricamente. “Adrian [Lyne] mi chiamò e cercò di convincermi che l’avrebbe resa di buon gusto. Io ho risposto: ‘Non voglio mancarti di rispetto, ma non ti conosco’” Lyne si è lasciato così convincere e Beals sottolinea che le piacerebbe lavorare di nuovo con il regista.

Di recente, l’attrice aveva inoltre raccontato un retroscena sull’iconico maglione che indossa il suo personaggio: qui trovate le sue parole.

Cosa ne pensate degli aneddoti su Flashdance? Lasciate un commento!

FONTE: THR

Classifiche consigliate