Ospite di un video della serie Hot Ones, Mark Ruffalo ha rivelato un aneddoto su Foxcatcher, film sportivo uscito nel 2015 in cui lui e Channing Tatum vestono i panni di due fratelli, campioni olimpici di lotta libera.

L’attore racconta che, durante le riprese, il collega gli ha fatto una richiesta molto particolare:

Tataum mi ha chiesto di schiaffeggiarlo a sangue, ed è stato facile farlo perché mi ha picchiato a sangue tante volte. Abbiamo fatto circa quattro mesi di wrestling, imparando a lottare insieme.

Ma Tatum pesava 13 chili in più di me, quindi quando è arrivato il momento di prenderlo a schiaffi, mi sono detto: “Vengo dall’Alabama” (ed è finito per rompergli il timpano).