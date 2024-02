Uno dei punti toccati dallo sciopero SAG-AFTRA e WGA lo scorso anno è stato la regolamentazione dell’intelligenza artificiale con tutto quello che comporta a livello creativo, di compensi e morale.

Un aspetto che la presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher ha ribadito la scorsa notte durante i SAG Awards, visto che, sebbene molti dei punti dello sciopero siano stati affrontati e risolti, la lotta per un maggiore controllo dell’IA e sull’uso improprio che ne deriva è ancora al centro di un acceso dibattito e di legittime preoccupazioni, non solo a Hollywood ma, sul piano legislativo, a livello globale.

L’attrice ha tenuto un toccante discorso a riguardo, per sottolineare non solo nel cinema e nell’arte, ma anche a livello umano, quanto sia importante non perdere mai ciò che ci separa da un mondo asettico e distopico:

Durante le nostre lotte per migliori contratti, sono emerse molte idee a livello globale. L’IA ci intrappola in una sorta di Matrix dove nessuno di noi oramai riconosce più ciò che è reale. Se un inventore nel suo operato manca di empatia e di umanità, forse le sue invenzioni non sono quello che ci serve davvero. Se continuiamo così, le storie distopiche di cui leggiamo possono trasformarsi in tristi realtà e profezie. Dovremmo essere in grado di raccontare storie che brillano della scintilla di ciò che è lo spirito umano, che ci mettano in connessione con la natura e la realtà e che risveglino in noi la capacità di amare in modo incondizionato.

Drescher ha poi toccato altri punti di quello che sostiene debba essere un vero e proprio rinascimento a livello culturale e globale, sottolineando quanto le donne e la collaborazione tutte le parti ne siano un aspetto fondamentale:

Che cosa pensano le donne e le ragazze quando guardano a una possibile leadership femminile? Non dobbiamo per forza emulare gli uomini o l’energia maschile quando siamo in posizioni di potere, siamo benissimo in grado di guidare mostrando compassione, saggezza… tutto questo senza rinunciare a spaccare con un rossetto rosso sulle labbra. Sono consapevole che a volte sia difficile guardare al quadro completo, nel suo insieme, quando ne fai parte. Ma un rinascimento può ancora essere possibile. Possiamo tutti lavorare su noi stessi per sviluppare l’empatia necessaria. Così facendo ci muoveremo naturalmente verso pace e armonia. È ciò che abbiamo nei nostri cuori, il sussurro dell’amore. Sono onorata di essere la vostra presidente, mentre entriamo, tutti insieme, nella nostra nuova epoca d’oro.

"You survived the longest strike in our union's history…" – #SAGAFTRA President Fran Drescher speaks out on the #ActorsStrike at the #SAGAwards pic.twitter.com/pjy8iaEDN4 — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

