I fratelli Russo rivelano l’aspetto più inatteso del fare film

Con la complicità dell’arrivo in streaming su Netflix di The Gray Man (LEGGI LA RECENSIONE), i fratelli Russo sono stati, e sono ancora impegnati, in un intenso tour promozionale dell’action con Ryan Gosing e Chris Evans.

Ospiti del The Edge Podcast di Teo Van Den Broeke, i fratelli Russo hanno raccontato qual è stato l’aspetto più sorprendente del fare film appreso, soprattutto, agli esordi della loro carriera:

Joe Russo: C’era qualcosa che avrei voluto sapere sul fare i film prima d’iniziare la nostra carriera? C’è questa storia famosa che ha come protagonista un giovane regista che chiede a Steven Spielberg “Steven, ho ottenuto la mia prima regia, hai un consiglio da darmi?”. Lui risponde qualcosa come “Sì, prendetevi un allenatore perché sarete fisicamente distrutti”. Il costo fisico richiesto dal girare un film è elevatissimo, per questo forse avremmo dovuto mangiare meno pizza lungo la strada.

Anthony Russo: Ci vuole senza dubbio una forte resistenza fisica. In un certo qual modo, nella mia intera carriera, ho davvero amato il processo di scoperta che è intrinseco a questo genere di professione. Mi piace che ogni film ci offra la possibilità di andare in posti in cui non siamo stati in precedenza. Dal punto di vista psicologico, filosofico, intellettuale e anche geografico.