Free Guy 2: ecco perché il film non è stato ancora confermato

Nonostante l’ottimo risultato ottenuto al botteghino dal primo film e il generale apprezzamento da parte della critica (fonte: Rotten Tomatoes), Free Guy 2 non è mai stato ufficialmente confermato dai 20Th Century Studios e dalla Disney.

Per quale motivo? Un aggiornamento su Free Guy 2 è stato recentemente rilasciato, nel corso di un’intervista, da parte del regista Shawn Levy che spiega:

È ancora in fase di sviluppo. Non so bene se sia effettivamente destino che si faccia, ma è in fase di sviluppo. So che è qualcosa che la Disney e la Fox vogliono davvero. Personalmente cerco di non fare sequel se non c’è bisogno di farli. Che è un po’ il motivo per cui non abbiamo mai girato Real Steel 2: non ci sembrava di poter dar forma a un film capace di raggiungere la qualità del primo. Per Free Guy ragiono seguendo il medesimo mantra. Stiamo ancora ascoltando varie idee, sviluppandone altre ed esponendone altre ancora. Mi verrebbe anche da dire che dall’uscita di Free Guy l’affetto per quel progetto è diventato anche più chiaro per Ryan e per il sottoscritto anche a livello di aneddotica con la stampa. Per questo non vogliamo fare casini con una roba così ben riuscita a meno che noi non si riesca a fare qualcosa di grandioso.