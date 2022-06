Sin dall’uscita di Frozen 2 nel 2019, non ci sono stati aggiornamenti sul futuro di un franchise decisamente redditizio per la Disney. Il primo Frozen, ricordiamo, ha incassato la bellezza di 1,2 miliardi di dollari, mentre il secondo addirittura 1,4 miliardi.

Non sorprenderebbe, in realtà, se un terzo film fosse già in sviluppo da diverso tempo, ma la compagnia non si è ancora esposta.

Durante un’intervista con People, Idina Menzel – la voce di Elsa – ha parlato delle sue speranze. “Ci spero” ha detto sulla possibilità che la Disney metta in cantiere un terzo capitolo. “Ma non lo so“.

La cantante e attrice ha ammesso che continuerebbe a interpretare il personaggio per sempre: