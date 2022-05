Durante un’intervista con Good Morning America , doppiatore di Olaf il pupazzo di neve nei film e nei progetti legati a, ha raccontato di un momento particolarmente imbarazzante.

Ha infatti ammesso di aver rovinato completamente un’esibizione dell’iconica canzone “All’alba sorgerò” perché non ricordava il testo.

Ecco le parole dell’attore:

C’è un problema con tutto questo, perché la gente crede che solo perché ho partecipato a Frozen io sappia tutte le parole di “All’alba sorgerò“. C’era un piccolo monitor, ma tutti dicevano: “Sì, Josh, vieni qua, la sai già, non ce n’è bisogno“. [ride] Risposi: “Ok, va bene, andiamo ragazzi, cantiamola“. Avevo il microfono in mano e ho cominciato a cantare: “Le stelle sono luminose, le montagne chiare“, stavo inventando tutte le parole, neanche una era corretta. È stato un disastro… il bello è che, non scherzo, il mio microfono era l’unico sul palco perciò i bambini hanno pensato: “Ma l’ha riscritta?“.