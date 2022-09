Frozen: Kristen Bell chiede scusa ai genitori che ogni giorno fanno i conti con l’ossessione dei propri figli

In occasione della D23 Expo, Kristen Bell ha ribadito le sue scuse nei confronti di tutti i genitori che da anni a questa parte devono fare i conti con l’ossessione dei propri figli per le canzoni di Frozen e che soprattutto che si sono ritrovati a guardare i film a ripetizione.

Ecco le parole dell’attrice:

Vorrei scusami con tutti i genitori che hanno dovuto ascoltare le canzoni di Frozen a ripetizione. Sono con voi e sono come voi, lo capisco perfettamente. La Disney mi ha insegnato a sognare in grande e a seguire il cuore, e che è assolutamente appropriato ritrovarsi a cantare a squarciagola in ogni momento. Interpretare la principessa Anna è stato uno dei momenti migliori della mia vita… a parte i figli e tutto il resto, ovviamente.