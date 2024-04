Dalla Warner arriva un poster inedito di Furiosa: A Mad Max Saga la nuova pellicola di George Miller (GUARDA IL NUOVO TRAILER) con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Furiosa: A Mad Max Saga – La trama

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

La pellicola, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà al cinema il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

