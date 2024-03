Ieri pomeriggio la Warner Bros ha diffuso online il nuovo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo film diretto da George Miller che si pone, cronologicamente, come antefatto di Fury Road, il cult con Tom hardy e Charlize Theron uscito nel 2015. Se ve lo siete perso, lo trovate in questo nostro articolo.

Ed è stato proprio il regista e creatore della saga di Mad Max, George Miller, a commentare i momenti più epici del trailer di Furiosa dalle pagine di Entertainment Weekly.

Scopriamo cos’ha detto.

La prima rasatura dei capelli

In Mad Max: Fury Road, l’Imperatrice Furiosa di Charlize Theron ha i capelli rasati a zero, anche se nei primi storyboard del film il personaggio aveva i capelli lunghi tirati indietro. Fu la stessa attrice a suggerire che una guerriera del deserto come Furiosa non avrebbe dato peso a queste frivolezze.

Lei ha detto che un personaggio simile sarebbe impazzito stando dietro a robe come quella e che il suo obbiettivo era puntare all’efficienza. Mi disse “Sto pensando di rasarmi la testa, e voglio solo assicurarmi che tu sia d’accordo”. Ero così felice perché ha davvero definito il personaggio.

Finora, i primi materiali di Furiosa hanno mostrato Anya Taylor-Joy con lunghi capelli scuri, ma nel nuovo trailer la osserviamo tagliarsi i capelli per la prima volta. Dice Miller:

Fondamentalmente raccontiamo la storia di Furiosa partendo dalla sua infanzia, da quando aveva 10 anni fino a questo momento, ma il finale di questo film si collega direttamente a Fury Road, e ovviamente vediamo questa transizione nei passaggi più importanti del film.

Il Luogo Verde delle Molte Madri

Circa il luogo fertile già citato in Fury Road, il filmmaker spiega:

Questa storia è senza dubbio l’odissea di qualcuno che è stato portato via dalla sua casa e passa il resto della sua vita cercando di tornarci. Non voglio rivelare troppo, ma una cosa è certa: Furiosa, per sopravvivere da bambina in un mondo così estremo, deve avere molte risorse innate. L’aspetto che trovo notevole è vedere alcune persone resistere a quelle condizioni estreme e riuscire comunque a emergere con un grado di magnificenza umana. Altri vengono schiacciati dalle circostanze e si perdono per strada. Si può vedere dal comportamento della madre il genere di cose che la figlia eredita nella storia. Penso che noi siamo il prodotto dei nostri genitori e, in una qualche maniera, di coloro che sono venuti prima.

I villain: Dementus e Immortan Joe

In un passaggio del trailer, Furiosa sembra quasi allearsi con Immortan Joe, il villain che in Fury Road era interpretato da Hugh Keays-Byrne, morto a dicembre del 2020 e rimpiazzato da Lachy Hulme nel nuovo film, per contrastare il Dementus di Chris Hemsworth. Un passaggio che appare spiazzante, alla luce di quello che accade in Fury Road.

A tal proposito Miller dice:

Sono tutti antagonisti l’uno contro l’altro. Furiosa come individuo, proprio come accade così spesso nella storia si ritrova coinvolta in un conflitto tra due tiranni in competizione, per così dire. Ma penso di poter dire che Dementus è il principale antagonista… almeno in questa storia.

Le vetture

Non esiste film di Max Max senza auto e vetture per così dire… particolari. Il regista racconta in merito:

Quando il primo Mad Max è uscito al cinema è stato accolto in maniera molto intensa da culture così diverse fra loro. In Giappone lo vedevano come un samurai solitario. In Scandinavia come un vichingo. Poi c’erano i francesi secondo i quali Mad Max era un western su ruote. Quello che effettivamente notavo quando guardavo i film western da bambino, è che ogni personaggio dei film western aveva un cavallo a cui aveva dato un nome. Tutti davano nomi ai loro cavalli, e facevano parte dei loro personaggi. Il mezzo di trasporto di Max, l’Interceptor, era come una sua estensione. E questo si riflette sicuramente anche in Fury Road, e certamente pure in Furiosa. Ogni personaggio ha un veicolo che è essenzialmente un’espressione esterna del personaggio a cui è collegato, di quello che hanno attraversato negli anni e penso che questo sarà evidente per il pubblico quando vedrà l’intero film.

Il narratore misterioso

“Per tornare a casa, Furiosa ha sfidato il mondo”.

Il full trailer di Furiosa si conclude con una voce narrante che dice queste testuali parole. A chi appartiene? A quello che George Miller etichetta come “History Man”, l’Uomo della storia:

È un narratore chiamato l’Uomo della Storia. In questo film incontriamo l’Uomo della Storia perché si tratta di una saga. Fury Road si svolgeva nell’arco di tre giorni e due notti; questo film si svolge fondamentalmente in 16 anni, da quando Furiosa ha 10 anni a quando ne ha 26, va un po’ oltre quando fino a 28, ma è fondamentalmente copre quei 16 anni. Incontriamo questo personaggio, ed è essenziale per la storia. È il narratore.

Furiosa: A Mad Max Saga – La trama

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

La pellicola, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà al cinema il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

