Come abbiamo visto, Empire ha dedicato le copertine del prossimo numero cartaceo alla nuova, attesissima opera di George Miller intitolata Furiosa: A Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road in cui Anya Taylor-Joy interpreta la versione più giovane del personaggio già interpretato da Charlize Theron e Chris Hemsworth quelli dell’antagonista Dementus.

“È un individuo orribile” ha commentato Hemsworth riferendosi al suo personaggio, protagonista di una nuova immagine condivisa da Empire. “Per tutto il film ci siamo chiesti: ‘Questo è il male, ma quali sono le sue intenzioni?’. Non è follia sadica, ci sono intenti reali. I suoi ingrannaggi sono in movimento, ha dei piani per essere sempre un passo avanti“.

Stando all’attore, Dementus si ritiene una figura paterna per Furiosa: “Si vede esattamente così, nei suoi occhi tra di loro c’è un rapporto come tra padre e figlia. Furiosa preferirebbe morire pur di non accettare questa visione delle cose“.

La pellicola sarà al cinema il 24 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

